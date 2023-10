ELECCIÓN 2023: MAURICIO YAFFALDANO

El dirigente local y candidato a concejal de la lista de Sergio Barenghi, habló con www.bragadonoticias.com.ar en forma exclusiva. Analizó la elección y se explayó sobre el ballotage.

En la charla Yaffaldano expresó que “desde hace unos años he tomado un lugar con perfil más bajo, me siento muy cómodo, y me gusta trabajar en mesas de diálogo donde el acercamiento y charla con los compañeros sea constructivo”.

“En esta elección, si bien trabajamos por la unidad y no se concretó antes de las PASO, luego de las mismas sí hubo trabajo de todos los sectores y en la persona de Sergio Barenghi los peronistas pudimos recuperar el municipio, y llegar a los bragadenses con una propuesta que fue elegida mayoritariamente. Sergio es una persona que supo consolidar el voto de los peronistas y de sectores intermedios”, dijo Mauricio Yaffaldano.

Sobre su futuro, teniendo en cuenta que quedó en el quinto lugar (entran cuatro concejales) dijo: “estaré donde sea necesario para el espacio, si algún compañero que está antes que yo en la lista va al ejecutivo y me toca el concejo estaré ahí, si me convocan porque el intendente y el espacio creen que me necesitan en el ejecutivo ahí estaré, y sino, desde mi lugar de militancia siempre aportando”, dijo yaffaldano.

