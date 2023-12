“ESTOY DESCONCERTADO CON EL AUMENTO DE TASAS QUE PROPONE ESTA GESTIÓN”

Sergio Broggi se expresó en relación al presupuesto presentado por la gestión de Sergio Barenghi, y el aumento de tasas propuesto por el intendente de UxP.

“Cuando fui concejal, junto a nuestros compañeros de bloque del Frente de Todos nos opusimos a los aumentos que no llegaban al 40 %, y ahora una gestión de UxP intenta aumentar en un 120 %, en un momento en que todos estamos castigados por los aumentos…y no me parece que sea acertado ni oportuno”, dijo el dirigente local.

“Los planteos que se hacen desde el ejecutivo responden a un modelo de gestión, y me cuesta encontrar el sello peronista en una propuesta que de arranque, en medio de lo que nos está sucediendo a todos a nivel país en cuanto a los incrementos, se proponga aumentar las tasas para buscar equilibrio fiscal”, indicó el ex concejal, y secretario general de Camioneros.

“No estoy diciendo que no sea necesario…me estoy preguntando si es oportuno. ¿Primero se aumenta y después se trata de mejorar los servicios? La verdad este pensamiento nunca es el que ha tenido un estado peronista”, disparó Broggi.

“Ojalá nuestros concejales puedan marcar un voto de acuerdo con la realidad de la gente, y no queden presos de votar todo lo que envía el intendente, porque, como en este caso, puede equivocarse”, expresó Sergio Broggi.

Con relación a las declaraciones del secretario de gobierno José Quarleri que causaron un sacudón en las esferas del gobierno y el arco político de UxP, el referente local afirmó: “la verdad es que leí con preocupación esas declaraciones y sé que hay compañeras y compañeros que han hablado con el intendente sobre esto que me parece de gravedad. Livianamente no se puede afirmar que “somos mileístas” cuando los vecinos y vecinas votamos un gobierno peronista. Es la verdad una falta de respeto, es ubicarse en cualquier lugar con tal de conseguir algo y por supuesto lo he escuchado con preocupación. El funcionario dio una definición política, encima mencionando al propio intendente, y por supuesto que quienes estamos en UxP no coincidimos, ni avalamos eso “, enfatizó Sergio Broggi en el final.