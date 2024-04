FERROCARRILES: El recorte dispuesto por el gobierno

Se conoció a través del decreto con fecha 18 de abril del 2024, EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE GASTOS (recorte), que dejaría, en principio, a 3000 empleados de Ferrocarriles sin trabajo, previa indemnización.

La memoria nos lleva a los años 90 en los que los ramales “cerraron paren o no”, y la gente que quedó sin trabajo, fue indemnizada, y con ese dinero trató de sobrevivir…. Autos para trabajar de remises, pequeños comercios, y algunos emprendimientos fueron las opciones que en su mayoría , quienes quedaron afuera de su empleo, decidieron tomar.

La crisis en aquellos tiempos se sentía sobre la clase trabajadora…ahora también.

Un bragadense está al frente hace unas semanas de esta cartera, sensible, si es que se comprueban las medidas anunciadas…Marcelo Krajzelman es quien deberá, le guste o no, conducir este tren, que ojalá siga teniendo varias estaciones y no deje en el andén a nadie.

FOTO DEL DECRETO