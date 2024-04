HISTORIA “real” DE UN DOMINGO…

Transitaba en mi auto por calle Jaime Coll hacia el acceso Juan Domingo Perón, y unos metros antes de ingresar al acceso mencionado, veo como una moto de baja cilindrada a altísima velocidad ingresa a la arteria Jaime Coll (provenía del acceso) y el conductor levantando su rueda delantera ( haciendo willy), acelera a fondo en esa misma posición hacia calle Maestros Argentinos.

El conductor, un joven , sin casco ni protección era seguido por algunos otros, en motos similares…

La postal, a las 17,20 hs, era parecida a “una toma”…sí, la calle tomada del otro lado del boulevard por motos alocadas.

Al encontrarme en el acceso, a la altura de la Pista de Ciclismo local, una vallas amarillas hacían que disminuyamos la marcha y en un zig zag (entre vallas) nos esperaba un control de tránsito. Dos hombres estaban con ropa identificatoria de Guardia Urbana, un móvil en el margen del acceso, estacionado, y ellos controlando.

Me detuve aunque no me pararon ellos, bajé el vidrio de mi ventanilla, los miré y al saludarlos les dije :- Recién, ahí en calle Jaime Coll, una moto hacía willy a fondo…quería avisarles!!

En tono preocupado y amable, uno de ellos me respondió: -No podemos hacer nada, somos CUATRO PARA TODO BRAGADO, entiende? Ya los vimos, pero no podemos hacer nada.

-Entiendo , gracias muchachos (les dije) y me fui…

Pensaba…¡claro, si son 4 para todo Bragado no van a poder!!!

FIN DE LA HISTORIA (real)