LOS BEMOLES DE UNA RELACIÓN política

EN LAS ÚLTIMAS HORAS EL JEFE COMUNAL, SERGIO BARENGHI, AFRONTA EL RELEVO DE QUIEN HABÍA SIDO DESIGNADO HACE DÍAS AL FRENTE DEL COMANDO RURAL. LOS PRODUCTORES EXIGEN QUE SE PIDA SU VUELTA AL CARGO…¿NADIE SABE QUÉ PASÓ?

El mandamás de Bragado, Sergio Barenghi, quedó otra vez en medio de un cruce en el que productores y propios funcionarios le piden que exija ante la cúpula de seguridad provincial que se revea el relevo sorpresivo de Castteletti quien llevaba días en su cargo.

Una reunión en la que el intendente se puso al frente del reclamo, tuvo a productores y miembros de la fuerza sentados para pedir por la vuelta al cargo del policía relevado. También en la oportunidad estuvo su secretario de gobierno, José Luis Quarleri, hombre que supo ocupar lugares altos dentro de la policía bonaerense, en otros tiempos, y que hoy está retirado.

No se sabe por qué motivos Castelletti fue puesto en funciones (al parecer pedido por la gestión de Barenghi) y rápidamente relevado del cargo (se desconoce quién pidió eso)… lo concreto es que en las “mejores familias” sucede que no todos se llevan bien, y eso se nota cuando se sientan todos a la mesa un domingo. En la gestión , pasa lo mismo…es una familia pero “ensamblada” y parece que TODOS y TODAS no están cómodos con sus “nuevos parientes”.

Algunos adjudicaron el cambio de Castelletti a Vicente Gatica (hombre de las filas de Bullrich) pero rápidamente se cayó la coartada ya que el ex intendente tiene injerencia en Seguridad, pero a nivel Nacional.

Entonces…las miradas fueron dirigidas a quien tendría mucha llegada a la órbita provincial y justamente, no tiene al secretario de gobierno local como “su mejor amigo”….. ¿quién será?

Sergio Barenghi, nuevamente, deberá surfear en estas olas de internas que surgen del armado de su propio gobierno... ¿podrá?