LOS CONCEJALES ESCUCHARON A LOS PROPIETARIOS DEL FRIGORÍFICO DE CERDOS

Manifestaron que la idea es trasladarse, pero no conocen el tiempo que les demandará – Fueron invitados por la comisión de Calidad de Vida que preside Marita Gelitti

En la mañana del martes, los propietarios del Frigorifico de Cerdos de Bragado, Eduardo Gasó y Alejandro Ferreira, fueron recibidos en el Concejo Deliberante, más precisamente lo hizo la comisión de Calidad de Vida, que preside la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti.

El punto abordado en la oportunidad, fue la problemática, que el frigorífico ha causado a los vecinos, debido a que un descuido en el matadero resultó que una calle se inundó debido a una bomba que quedó abierta por olvido.

Gasó y Ferreyra explicaron a los concejales que hace cuatro meses aproximadamente, que ellos se encuentran al frente del frigorífico y que no pretenden tener problemas con ningún vecino.

Los propietarios del Frigorífico y Matadero de Cerdos sostuvieron su decisión de trasladarse a una zona no residencial y que le quede mejor accesibilidad para el transporte asimismo para no generar molestias a los vecinos, aunque no precisaron el tiempo que les demandará esa decisión. En lo inmediato van a realizar obras por el tema de los efluentes.

Respondieron a las diferentes preguntas, hechas por los ediles, notándose conformidad de ambas partes, por el desarrollo de la reunión.

La presidente de la Comisión de “Calidad de Vida”, doctora Marita Gelitti, expresó que “el ámbito de la comisión de calidad de vida, está para escuchar a todos y de la misma manera que se hizo con vecinos, se hace con la empresa”, indicó la concejal de Acción para el Desarrollo.

Fuente: Gacetilla de prensa