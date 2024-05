Se recibió al Director de Seguridad en el Concejo

Fue a raíz del pedido de informes de la Concejal Marita Gelitti (ApD)

El la jornada del pasado martes en la Comisión de Legales del HCD, que preside la doctora Pilar Vives se recibió a Mario Busto (Director de Seguridad) y Gerardo Pechinenda (Tránsito) de la Municipalidad de Bragado

El objetivo de la reunión fue escuchar a los funcionarios a raíz del pedido de informe de la concejal Marita Gelitti sobre el programa y Plan de Seguridad para Bragado, y por los dichos de Busto sobre la sugerencia a no circular en determinados horarios nocturno que trascendió que trascendió a la opinión pública.

Busto, expresó que sus palabras no fueron en el sentido de limitar la libre circulación, sino por tema de prevención donde está comprobado que quienes circulan sospechosamente entre la 1am y 4 am son controlados porque muchos pueden ser con intención de causar un robo o hurto y por eso están alertas las fuerzas de seguridad y ellos colaboran con guardia urbana y cámaras.

Los funcionarios informaron, la cantidad de móviles, delitos, y todo otro dato de interés.

“Desde el Concejo debemos articular con las autoridades del Ejecutivo para recibir información, colaborar y brindar el apoyo necesario cuando se requiera para que en Bragado vivamos tranquilos”, señaló la concejal Marita Gelitti.