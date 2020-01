NOS TOMAMOS UN IN PASSE…Y VOLVIMOS PARA DECIR BASTA!!!!

Estimados lectores de Bragado Noticias, aquí estamos de nuevo, luego de cuestiones que debimos atender con URGENCIA, ya que un medio de comunicación debe también, ocuparse de aquellas cuestiones que atañen a su acontecer cotidiano: la libertad de prensa, de expresión, y la información.

Tal lo demuestra nuestra portada, la última noticia fue que “estaría cerrada la terapia del Hospital por problemas de pagos a los médicos”…y así fue. A partir de allí, y de la lectura de la noticia en ese caluroso sábado…un sinfin de operaciones corrieron detrás de nosotros, del medio de comunicación que dio a conocer lo que sucedía, y que ningún FUNCIONARIO PUDO NI PUEDO DESMENTIR.

Y otra vez sucedió, lo que hace 4 años soportamos…otra vez pasó, y quisimos decir BASTA!!!

Otra vez los face truchos que ya sabemos de qué sectores del estado provienen, volvieron a atacarnos, a difamarnos, pero…en aspectos personales, en cuestiones de nuestra vida privada..que no son noticia, que no le importan a nadie, y que no tienen por qué importar más que a uno mismo.

De nuevo, seudo periodistas (hoy denunciados con bozal legal para no poder nombrarnos) se ocuparon de llenar minutos en radios, pagos por el estado, para difamarnos, calumniar sobre nosotros y mentir descaradamente a cambio de unas migajas que sobran de una TORTA MUY GRANDE.

Soy mujer, tengo 47 años, vivo en esta ciudad, y quienes me conocen saben que no me escondo. Que levanto la voz porque tengo argumentos…sino no lo hago.

Levantar la voz me costó muchos ataques, pero como en los últimos 4 años nunca. Es que cuando la política la ejercen quienes no saben de codigos, pasan los aprietes y el amedrentar a la gente que no piensa igual..

Cuando en el poder están los que no saben por qué llegaron, sucede que hasta sus propios ediles los denuncian de “apretarlos para no romper un bloque” (léase CONCEJAL NERI hace unas semanas sobre GATICA).

La información es lo único que nos salvará…saber siempre es mejor que no saber. Por eso quienes quieren y han querido manejar a su antojo a los pueblos, lo primero que han hecho es monopolizar la información, desaparecer periodistas, perseguir medios y cerrarlos. (quien vea en éstas palabras semejanzas que las guarde para sí).

Me cansé de la mediocridad de querer que todos digamos lo mismo, sino, que nos vayamos. No me voy, no me callo, aquí estoy, pero ahora sí, denunciando en la justicia a los 10 face truchos, a los perfiles que amedrentan con cuestiones que nada tiene que ver con la vida pública, y a los que se llamaron alguna vez comunicadores y hoy son serviles repetidores mandados a increpar a los y las que decimos otra cosa.

Gracias a mis amigos abogados, a mis amigos concejales de antes y de ahora de todos los partidos políticos (en serio) que existen, a mis afectos cercanos, a mis compañeros, a quienes me conocen de antes…de siempre.

He sido concejal con sólo 27 años, funcionaria, asesora, jefa de prensa, y siempre comunicadora…he trabajado con periodistas que dan cátedra con su vida, su actitud y en claustros universitarios.

Con señores que me enseñaron de este oficio, de sus riesgos y de la satisfacción de poder DECIR A LOS OTROS LO QUE PASA.

Gracias a ellos, algunos Oscar Jesús Gómez, Alejandro Tarruella; Ricardo Ragendorfer, Fernando Del Corro, Alejandro Horowitz, Aldo Amura, Roberto Dematteis, Diego Osorio, Marco Giommi, Victor Giannoni, Guillermo Deluchis, Juanjo Devenutto, Ana Correa, María Laura Anselmi, Rómulo Berrutti, y tantos más…GRACIAS!!!

No nos achatemos…vivimos en una ciudad pequeña, en un “pueblo”, pero eso no debe llevarnos a caer en el barro y que la discusión genuina y franca que puede darse con la verdad, se torne sólo un chisme propio de una pequeña comunidad que intenta transformar la noticia en rumor. PENSEMOS EN GRANDE!!!

Gracias a los cerca de 10.000 lectores que hacen click en nuestra información, la replican, la creen y la toman como lo que es, INFORMACIÓN REAL.

Corina Delettieres

Editora- Bragado Noticias