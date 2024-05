ANALIZANDO…ANDO

MAYO TRANSCURRE Y SE RESPIRA UNA INMENSA SENSACIÓN DE NADA…

La sensación, por definición, es algo sensorial, de los sentidos, algo que se siente…se percibe, se respira, se advierte aunque es “invisible a los ojos”. Pues ese aire con sabor a nada, ese frío que parece helar, ese vacío de cosas lindas y nuevas, ese transcurrir sin avanzar, pesa…y genera sensación de nada.

NADA es… que no haya proyección hacia algo.

NADA es…que la mudez encierre el vacío de ideas y acciones propias.

NADA es…no generar la expectativa lógica del mañana.

NADA es…que pasen los días uno tras otro, sin ninguna “buena nueva” que nos invite a lograrlo.

Las sensaciones no nacen solas, siempre tienen un contexto, un por qué…y aquí también existe la razón de ese sentir colectivo. No hay nada que se diga, nada que se anuncie, nada que sostenga la idea de que estamos en marcha…

El frío ha traído siempre, invariablemente, crudeza para los que carecen de un techo, de un plato de comida, de un abrigo, de un trabajo que les brinde posibilidades de estar bien.

Y poco a poco, como sin darnos cuenta, llegó también el frío…el primer semestre, casi junio, mitad de año...Y NADA.

Bragado parece sumergida en un tiempo que no avanza…Las casas que se entregaron hace unos meses, antes de terminar el gobierno de Gatica, algunas, aún están desocupadas, en medio de una gran cantidad de situaciones de familias sin techo propio ¿POR QUÉ? Nadie hace ni dice NADA…

Los chicos que juegan al fútbol fuera de la liga, y que quieren tener actividades en un cuartel o dos o tres del partido de Bragado no tienen más que las ganas…pero ¿Deportes? no es un área importante para el intendente Brarenghi...entonces NADA…

Los estudiantes del nivel terciario que vienen de localidades del interior del partido de Bragado, no cuentan más con la ayuda para costear los gastos del transporte…en un momento en el que defendemos todos la educación, la posibilidad enorme de esforzarse para lograrlo….acá en Bragado desde el estado NADA…

Una gestión que carece de dinero para pagar a proveedores, ya que debe minúsculas pautas oficiales a medios de comunicación pequeños que cumplen en informar y difundir la realidad….sin embargo NADA…

La oposición parece no existir más que en los papeles…ya que no se alzan muchas voces disonantes...parece que no ha pasado ni pasa NADA…

Las hojas vuelan y hacen círculos bellísimos en una de las principales arterias de la ciudad…como bailando, como invitándonos a creer que hay música en el aire de mayo…porque justamente fue en este mes de revoluciones y disputas, de cabildos y representantes, de ideales y batallas libradas para conseguir fuerza que UN PUEBLO HIZO MUCHO…

Tal vez, debamos pasar por etapas en las que LA NADA nos gobierne, para poder crecer…

El silencio es el mejor aliado de los cobardes…por eso, en medio de la pesada sensación de la NADA, nosotros desde aquí, hemos decidido seguir DICIENDO.

Feliz mayo…feliz mes de la patria!!!!