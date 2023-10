“Es casi una cachetada a la institucionalidad “

El intendente Vicente Gatica habló en exclusiva en la tarde del lunes con www.bragadonoticias.com. En la charla el jefe comunal disparó duramente hacia Barenghi, y dijo no creerle sobre su desconocimiento en el envío de un mail a las escuelas de parte de Jefatura distrital. Criticó el accionar que en los últimos meses se ve por parte del gobernador, que según sus dichos: “el gobernador que siempre dijo que era para todos iguales hoy se ha vuelto discrecional “.

Vicente Gatica

“Es una atrocidad democrática poner en una paridad y en igualdad de condiciones a un intendente con alguien que es candidato y que además ya perdió una elección”, dijo Gatica en alusión a Sergio Barneghi.

“Si yo fuera candidato no haría eso por respeto a mi mismo, por mi dignidad me parece que no debería”, disparó Gatica duramente.

“Nosotros tenemos una relación normal con el gobierno provincial, hasta hace tres meses que yo creo que hay una decisión política de escamotearnos los recursos. Hoy nos están debiendo más de 120 millones de pesos en relación a programas y otras cuestiones que nos harían muchísima falta en este momento”, dijo el jefe comunal.

“Esta situación nos pone a todos los intendentes de Juntos x el Cambio de igual modo, somos 58 , no soy yo sólo. Y son en realidad 7 millones de bonaerenses que tienen los mismos derechos, a los que les saca los recursos el gobernador con esta decisión”, dijo Gatica.

Puntualmente sobre lo acontecido en las esferas del ámbito educativo local, Vicente Gatica dijo: “No le creo al candidato de Unión por la Patria eso de que él no sabía nada, pero si fuera así, entonces quiere decir que él no está al frente de su campaña, y la maneja otro”, dijo al hablar directamente sobre la situación que generó polémicas en las últimas horas.

“En nuestro espacio eso no pasa, es imposible que suceda. Por eso no creo que el candidato no lo sepa, o sino repito, es que no maneja su campaña”, dijo.

Los sucedido en la órbita de educación “es una grosería inaceptable, esas cosas desde jefatura de inspección no pueden pasar ni como error involuntario. Y la verdad a mí me sorprende y no lo crepo”, dijo enfáticamente Gatica.

“No creo que el candidato no sepa que eso iba a ocurrir, porque ya pasó con las viviendas, ese abordaje absolutamente ilegal y trucho ya pasó con las netbook, pasó cuando vino el ministro Sileoni y se reunió sólo a las consejeras de Unión por la Patria y no a las de Juntos por el Cambio. No hay ninguna chance de que salga eso sin que el candidato sepa. Salvo que… el candidato no sea el dueño de la campaña. En nuestro espacio eso no ocurriría ni por equivocación jamás… no hay manera que salga algo sin que yo me entere. Claramente ahí hay una estrategia que dirige alguien que no es el candidato a intendente”, dijo el intendente.

DEBATE A NIVEL LOCAL

“Yo he pedido que quiero debatir con los dos candidatos a intendente, quiero que los tres podamos expresarnos, creo que es lo que merecen los bragadenses. Yo creo que es una obligación el debate y seguiré insistiendo porque quiero que cada uno exprese de qué manera piensa llevar adelante los próximos cuatro años de gobierno, si le toca ser electo, a quien le toque de los que estamos en esta contienda”, dijo el intendente Gatica.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA